Trappers blijft op honderd procent tegen Rostock Piranhas

De start tegen Piranhas was wiebelig van Trappers. Maar nadat goalie Ian Meierdres twee grote kansen van de bezoekers had verijdeld, was het toch de thuisploeg die de score opende. Mitch Bruijsten prikte in de derde minuut raak: 1-0. Vervolgens ging het snel.

In de zesde minuut verdubbelde Danny Stempher de voorsprong, waarna Jordy van Oorschot er in de achtste minuut al 3-0 van maakte. Reden voor de coach van Piranhas om zijn goalie te vervangen. Die stond welgeteld twintig tellen in zijn doeltje toen hij voor het eerst moest vissen; de 4-0 werd gemaakt door Kevin Bruijsten. Meierdres kon zijn doel niet droog houden. Aan het eind van de eerste periode was het 4-1.

Exact een minuut was de tweede periode jong toen Jonne de Bonth de volgende Trappers-treffer binnenschoot: 5-1. Toch lieten de bezoekers de koppen nog niet hangen. In hun eerste overtime hadden ze slechts een paar tellen nodig voor de 5-2. Dichterbij liet Trappers ze niet komen. In de 36ste minuut maakten Kevin Bruijsten en Bartek Bison er 6-2 en 7-2 van.

In de derde periode was het dus alleen nog de vraag hoe groot de zege van Trappers zou uitvallen. Beide teams probeerden nog wel wat aan de score te veranderen, maar dat viel niet mee. Ruim vier minuten voor tijd sloeg Piranhas in powerplay nog een keer toe: 7-3.