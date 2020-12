Trappers boekt grootste zege van het seizoen bij zwak Herforder EV

Hockeyster Fleur Broers vindt in België weer uitdaging: ‘Zo groot is het verschil met Nederland niet meer’

11 december Ruim een jaar geleden verruilde hockeyster Fleur Broers uit Rijen Oranje-Rood voor het Belgische KHC Dragons uit Brasschaat. Dat bevalt uitstekend. In België wordt in tegenstelling tot Nederland alweer enkele weken gewoon gehockeyd. Al is ‘gewoon’ niet echt het juiste woord.