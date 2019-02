Trappers boekt in Rostock zesde zege op rij in de Oberliga

VIDEO Favoriet Mirzoyan verplet­tert Hongaarse tegenstan­der op Fight Night Event in Den Bosch

12:04 Ando Mirzoyan won zaterdag glansrijk in de tweede ronde van Akos Kovacs uit Hongarije. Het Fight Night Event in de Flik-Flak-hal in Den Bosch was volledig uitverkocht. De toeschouwers zagen naast Mirzoyan ook Giovanni Rijkaard, Somay Bilal en Steve Suppan triomferen.