Trappers boekt progressie in een paar dagen, maar verliest wel weer van sterk Scorpions

Vier dagen nadat de ijshockeyers van Tilburg Trappers in eigen hal met 4-9 hadden verloren van Hannover Scorpions, stonden beide ploegen opnieuw tegenover elkaar maar dit keer in Hannover. De winnaar was dezelfde, de score wel wat anders: 5-1.

Trappers-coach Doug Mason was tevreden over de progressie die zijn team liet zien ten opzichte van afgelopen zondag. ,,We hebben nu een sterke fase gehad in de tweede periode en in het begin van de derde, maar te weinig kansen benut. Anders had het spannend kunnen worden. Toen Scorpions de 3-1 maakte, was het wel gedaan.”

Hoop

Mason zei bij tijd en wijle genoten te hebben van het tempo waarin de thuisploeg speelde. ,,Mijn hoop is dat wij die richting ook gaan in het verloop van dit siezoen. Maar hun coach zei na afloop wel dat Scorpions diep in de buidel heeft getast voor met name de buitenlanders in zijn team. ‘Voor goals moet je betalen’, zei hij.”

Ruud Leeuwesteijn

In tegenstelling tot zondag verdedigde dit keer Ruud Leeuwesteijn het doel van Trappers. Mason vond dat hij zich kranig had geweerd. ,,Zeker in de eerste twee periodes.” Het enige doelpunt van Trappers werd gemaakt door Sean Richards, in powerplay. Hij bracht de spanning aan het eind van de tweede periode helemaal terug, want de voorsprong van Scorpions werd verkleind tot 2-1.

Goede kansen

,,We hadden vaker moeten scoren in de tweede periode”, vond Mason. ,,En ook in de eerste minuten van de derde periode kregen we nog een paar goede scoringskansen. Als je die niet maakt, ga je eraan tegen dit Scorpions. Dat heeft weinig kansen nodig om veel te scoren. Ook nu hadden wij weer veel meer doelpogingen (33-41, red.), maar zij veel meer doelpunten. En dat telt.”

Hannover Scorpions - Tilburg Trappers 5-1 (2-0, 0-1, 3-0). 3. Koziol 1-0, 10. Raabe 2-0, 39. Richards 2-1 (pp), 47. Koziol 3-1, 49. Kabitzku 4-1, 56. Supis 5-1. Strafminuten: 6-2. Toeschouwers: 805.