Trappers boekt tegen Hannover Scorpions grootste zege van het seizoen

Het spel golfde in de eerste periode in hoog tempo op en neer. Beide ploegen kregen kansen, maar de thuisploeg wist er als enige een te benutten. In de zestiende minuut prikte captain Mickey Bastings binnen op assist van Mitch Bruijsten: 1-0. Aan de andere kant hield goalie Ian Meierdres de Tilburgse ploeg met enkele goede reddingen zijn doel schoon.

Maar zowel in de eerste als in de tweede periode schoten de gasten uit Hannover vaker op doel dan Trappers: 14-16 en 14-16. In de derde periode was het echter al snel over en sluiten voor Scorpions, toen Trappers in de 44ste, 45ste en 46ste minuut wist te scoren. De 4-1 van Reno de Hondt viel in powerplay, bij de 5-1 van Danny Stempher en de 6-1 van Max Hermens hadden beide teams evenveel spelers op het ijs. De strijd was gestreden, het was alleen nog de vraag hoe hoog de score zou oplopen. Max Hermens prikte er nog een goaltje bij (7-1) en Ian Meierdres voorkwam een paar keer door goed ingrijpen dat de gasten hun tweede treffer konden laten aantekenen. Zodat het voor Trappers de grootste overwinning van het seizoen tot nu toe werd.