Trappers boekt zevende zege op rij, maar moet diep gaan tegen Krefelder EV

Trappers speelt met vuur tegen Ice Dragons, maar wint wel

26 februari Met de van een langdurige blessure teruggekeerde aanvoerder Mickey Bastings weer in de gelederen, wonnen de ijshockeyers van Tilburg Trappers vrijdagavond van laagvlieger Herforder EV/Ice Dragons. Het duel in de Oberliga Nord eindigde in 6-3 voor de Tilburgers. De ploeg van coach Bo Subr speelde na een 5-0 voorsprong wel een beetje met vuur, want Herforder kwam halverwege de laatste periode terug tot 5-2 en liet kansen op meer en daarmee een spannende slotfase onbenut.