Trappers-captain gelooft in wederopstanding: 'Grote teams doen het wanneer het er om gaat'

De ijshockeyers van Trappers staan met de rug tegen de muur na twee nederlagen tegen Herner EV in de halve finale van de play-offs in de Duitse Oberliga. De opdracht voor de Tilburgers is duidelijk: drie keer op rij winnen, te beginnen dinsdagavond. Anders is het seizoen voorbij en komt er geen vierde opeenvolgende Oberligatitel.

Captain Ivy van den Heuvel ziet de huidige situatie 'als een kans om te laten zien dat we kampioenswaardig zijn'. ,,We móeten nu", aldus de Bosschenaar. ,,En we kunnen het ook. Er zit ruimte, we hebben in die eerste twee wedstrijden niet ons beste ijshockey laten zien. En we zijn toen niet weggespeeld. Ja, Herner is beter dan tijdens de competitie. Ze zitten in een flow. Maar wij hebben de kwaliteiten om die te breken. Nu moeten we opstaan. Iedereen, maar zeker de bepalende spelers."

Dat gaat vanavond gebeuren, daar is Van den Heuvel van overtuigd. ,,Ik heb dinsdag op de terugweg in de bus wat jongens in de ogen gekeken en toen wist ik genoeg. Er zit nog genoeg strijdlust in de ploeg. We moeten allemaal goed in de spiegel kijken, ook ik. En het dan beter doen."

Tijdens de wedstrijd in Herne bracht coach Bo Subr wat wisselingen aan in de aanvalslijnen van zijn ploeg. Van den Heuvel: ,,Mickey Bastings liep door een forse overtreding in duel 1 een schorsing van drie wedstrijden op. We moesten even kijken hoe we dat het best konden oplossen. Naarmate de wedstrijd vorderde, lukte dat steeds beter. Onnodig dat we daar uiteindelijk toch nog verloren."