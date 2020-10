Trappers-captain Mickey Bastings mist zelfs het fluiten van de fans na een slechte pass

T rappers-aanvoerder Mickey Bastings (28) zou dit jaar gaan trouwen met zijn Amy, maar het coronavirus gooide roet in het eten. En Bastings zou in maart van dit jaar aan de play-offs beginnen met Trappers, toen het ijshockeyseizoen abrupt ten einde kwam vanwege het virus. ,,Vervelend allemaal, maar het is wel iets belangrijks hè. En er was ook een voordeeltje aan corona. Ik moest een hele tijd thuis werken en maakte daardoor veel meer mee van onze dochter Lena, die nu vijf jaar is. Samen ontbijten, samen lunchen. Daar heb ik echt van genoten. Zeker ook omdat het zo’n mooi weer was in die maanden, zodat we lekker naar buiten konden.”