Trappers-captain Mickey Bastings na twee dompers: ‘Het is nog niet klaar, we gaan er nog vol voor’

VideoTrappers-captain Mickey Bastings was uiteraard bijzonder teleurgesteld na de tweede nederlaag in overtime tegen Memmingen Indians in drie dagen tijd. Maar hij geeft het nog niet op.

,,Of ze ietsje beter zijn dan wij, omdat zij twee keer wel scoren in overtime? Ik denk het niet”, zegt Bastings. ,,Zij spelen het slim, maken goed gebruik van onze fouten. Dat moeten we dinsdag wel anders doen. Het koppie er bij houden.”

Hopeloos

De situatie oogt hopeloos voor Trappers na twee nipte nederlagen. De stand in de best-of-five is 2-0 voor Memmingen. Elke volgende nederlaag betekent einde seizoen voor de Tilburgers. Bastings: ,,Het is pas klaar als we drie keer hebben verloren en dat is nog niet het geval. We gaan er gewoon nog vol voor. Willen de serie nog een keer terug halen naar Tilburg.”

Genoten

Hij had genoten van de sfeer in de bomvolle ijshal. ,,Daar doe je het voor, voor dit soort wedstrijden, even afgezien van het resultaat dan.” Hoe de sfeer in de kleedkamer was na afloop? ,,Teleurstelling natuurlijk, maar er waren ook gasten die meteen zeiden: we moeten door. En zo is het.”

Volledig scherm De sfeer was geweldig in de bomvolle ijshal op Stappegoor zondagmiddag tijdens het duel van Tilburg Trappers met Memmingen Indians. © Pix4Profs / Jules van Iperen