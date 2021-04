Trappers-coach Bo Subr is benieuwd naar het niveau van zijn ploeg na corona-stop

De eerste ronde in de play-offs in de Duitse Oberliga was nog nooit een heel lastige hobbel voor Trappers, maar volgens coach Bo Subr is vrijdagavond waakzaamheid geboden tegen Black Dragons Erfurt. Ook al omdat het er dit keer niet in een format van best-of-five, maar van best-of-three wordt gespeeld.

Sinds Trappers in de Oberliga uitkomt, werden in de eerste ronde van de play-offs achtereenvolgens Hannover Scorpions (3-0 in wedstrijden), Crocodiles Hamburg (3-1), Blue Devils Weiden (3-0) en Lindau Islanders (3-1) opzij geschoven. Vorig seizoen waren er vanwege corona geen play-offs. Alleen Lindau Islanders zorgde even voor gefronste wenkbrauwen in Tilburg door het eerste duel van de serie in Tilburg te winnen na overtime. Daarna stelde Trappers orde op zaken.

Quote Het zal toch weer even zoeken zijn naar de juiste afstemming in zo'n eerste wedstrijd Bo Subr

Omdat er vanwege het coronavirus nu in series van best-of-three wordt gestreden tijdens de gehele play-offs, zet een uitglijder in de openingswedstrijd direct veel druk op de ketel. Dat wil Trappers-coach Bo Subr dan ook zien te voorkomen. Al is hij benieuwd hoe zijn ploeg vrijdagavond voor de dag komt tijdens het eerste duel met Black Dragons. ,,Vanwege de positieve coronatests in onze groep hebben we de afgelopen weken geen wedstrijden gespeeld en we trainen pas weer sinds dinsdag. Natuurlijk hebben we gezorgd voor individuele trainingsprogramma’s die de jongens thuis konden afwerken, maar het zal toch weer even zoeken zijn naar de juiste afstemming in zo’n eerste wedstrijd. Hopelijk hebben we het ritme snel weer te pakken; we zaten in een uitstekende reeks voordat we tijdelijk moesten afhaken.”

Kyle Beach

De tegenstander van vrijdagavond - waarvan Trappers dit seizoen twee keer won en twee keer verloor - zit juist in een heel ander ritme. ,,Zij hebben de afgelopen weken zo ongeveer om de dag een wedstrijd gehad. Is dat een voordeel of niet? We zullen het zien.” Subr is benieuwd of de topscorer van Black Dragons - Kyle Beach - er bij is. ,,Hij ontbrak de laatste anderhalve week en is belangrijk voor hen. En met Konstantin Kessler hebben ze een prima goalie.”