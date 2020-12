Trappers-coach Bo Subr moppert na nipte winst in Diez: ‘Het was Russisch roulette’

Het stoom kwam nog net niet uit de oren van Trappers-coach Bo Subr een paar minuten nadat zijn ploeg met 3-4 had gewonnen bij Diez Limburg. Maar van een tevreden trainer was geen sprake, dat was duidelijk. Ook al was er dan eindelijk weer gewonnen na drie verliesbeurten op een rij. ,,Ongelooflijk dat het nog zo spannend wordt op het eind”, brieste Subr. ,,Nadat we met 1-4 voor kwamen, vergat een aantal jongens in de discipline te blijven. Ze speelden Russisch roulette. En dan krijg je dit.”