Trappers-coach is streng na zege: ‘Tot twaalf uur genieten. Daarna beginnen we weer op nul’

In de openingsfase ging het spel snel op en neer en kregen beide teams, maar vooral de thuisploeg, enkele kansen. De eerste straf was voor Trappers, maar de gasten wisten niet van de twee minuten met een mannetje meer te profiteren. Even later lukte de ploeg van Doug Mason dat wel, toen er een speler van Peiting op de strafbank zat. Op assist van Max Hermens en Jordy van Oorschot schoof Diego Hofland de 1-0 binnen.

Straffen

Net nadat een speler van Peiting zijn straf had uitgezeten, verdubbelde Raymond van der Schuit in de 22ste minuut de voorsprong van Trappers: 2-0. Peiting moest veel straffen pakken en kreeg daar in de 30ste minuut opnieuw de kous voor op de kop. Verdediger Jordy van Oorschot, voor de wedstrijd nog gehuldigd vanwege zijn 500ste wedstrijd voor Trappers, schoot in powerplay raak: 3-0. ,,Ik scoor niet zo vaak”, aldus de 35-jarige routinier. ,,Alhoewel, dit seizoen vaker dan anders.” In de reguliere competitie wist hij negen keer te scoren. Alleen in het seizoen 2004-2005, toen hij voor Zoetermeer Panters uitkwam, was Van Oorschot vaker doeltreffend (12 keer).

Wouter Sars namens Trappers in actie tegen EC Peiting.

In de derde periode kwam Peiting een paar keer dicht bij een treffer, maar telkens voorkwam Trappers-goalie Cedric Andree dat met een goede redding. Acht minuten voor tijd moest de Candadese Nederlander toch capituleren bij een schot van Thomas Heger: 3-1. Direct daarna nam Trappers-coach Doug Mason een time-out. ,,Maar die had ik al aangevraagd, ook als zij niet hadden gescoord. Want mijn team was in het begin van de derde periode te gemakzuchtig. Ik wilde ze even wakker schudden”, aldus Mason.

Quote De overwin­ning van vandaag is zondag niks meer waard Trappers-coach Doug Mason

Dat lukte met de time-out, want Max Hermens maakte even later de 4-1. Daar had Peiting niet meer van terug. De Tilburgers staan nu dus met 1-0 voor in de best-of-five en er zal hen veel aan gelegen zijn om het karwei in drie duels af te maken. Dat zou betekenen dat Doug Mason en zijn mannen maar één keer de 759 kilometer naar Peiting hoeven af te leggen, en weer terug. ,,Liever niet twee keer, inderdaad”, stelde de coach. ,,Maar de overwinning van vandaag is zondag niks meer waard. Ik heb mijn spelers gezegd dat ze er tot vanavond twaalf uur van genieten. Morgen (zaterdag) stappen we al vroeg in de bus naar Zuid-Duitsland. Daar zullen we weer scherp moeten zijn en hard moeten knokken. Dan kunnen we ons misschien niet zo'n fase veroorloven waarin we het even wat laten lopen.”

Zondag om 18.00 uur is duel 2 in Zuid-Duitsland, de derde ontmoeting tussen deze twee ploegen vindt dinsdag in Tilburg plaats.

Play-offs, 1/8ste finale, best-of-five.

Duel 1: Tilburg Trappers - EC Peiting 4-1 (1-0, 2-0, 1-1). 14. Hofland 1-0 (pp), 22. Van der Schuit 2-0, 30. Van Oorschot 3-0 (pp), 52. Heger 3-1, 53. Hermens 4-1. Strafminuten: 8-10. Toeschouwers: 2.405.

Sean Richards bestookt het doel van EC Peiting namens Trappers.