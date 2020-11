Trappers-comeback-kid Gio Vogelaar blij met goal in Hannover

Trappers: alle thuisduels in november worden uitduels vanwege coronare­gels

5 november De ijshockeyers van Tilburg Trappers, die vrijdag beginnen aan de competitie in de Duitse Oberliga Nord, spelen in ieder geval tot december geen thuiswedstrijden. Dat is vanwege de in Nederland geldende coronamaatregelen niet toegestaan.