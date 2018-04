Trappers definitief naar finale, Scorpions feliciteert Tilburgers

Hannover Scorpions had bij de rechter en bij de bond geprotesteerd tegen de kleur broek die Trappers-goalie Ian Meierdres droeg in enkele wedstrijden. De rechter stelde Scorpions dinsdag al in het ongelijk, woensdagmiddag kwam de bond met hetzelfde oordeel. ,,In de stukken die wij toegestuurd hebben gekregen, staat dat de bond heeft geconstateerd dat alle spelers van een team in hetzelfde tenue moeten spelen, maar over de keeper staat niets vermeld", aldus Van Gestel.