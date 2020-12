Trappers-directeur Van Baast: ‘Weer thuis spelen en trainen, dat zou super zijn’

Het ziet er naar uit dat de spelers van Tilburg Trappers binnenkort weer thuis kunnen spelen en kunnen trainen in Stappegoor. Het nieuws dat topsportcompetities vanaf 17 december mogen topsportcompetities worden hervat is goed ontvangen in Tilburg.

,,Het is nog niet helemaal zeker, maar het zou super zijn als we de 17de weer kunnen thuis spelen en trainen”, laat Trappers-directeur Ruud van Baast in een eerste reactie weten. De ijshockeyers van Tilburg Trappers zijn ondanks de coronacrisis ‘gewoon’ met hun competitie bezig in de Duitse Oberlige Nord. De eerste thuisduels werden in uitwedstrijden omgezet óf afgewerkt in Duitsland. Daar lijkt nu verandering in te komen.

,,Het plan voor de versoepeling moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer en Tweede Kamer, maar dit zou een enorme opsteker voor ons zijn na een periode van alleen maar inleveren. De versoepeling gaat op 17 december in en dat komt op een uitstekend moment voor ons. We gaan dan een periode in met acht wedstrijden in 17 dagen. En aangezien wij in de Duitse competitie spelen, zouden dat anders acht busreizen naar steden in Duitsland zijn”, vervolgt Van Baast.

Erfurt

Als voorbeeld noemt de directeur de wedstrijd tegen Erfurt op 18 december. Een thuiswedstrijd, die normaal gesproken zou worden omgezet in een uitduel. ,,Dat zou in dit geval 500 kilometer rijden zijn naar Erfurt. En na de wedstrijd weer 500 terug. Met de nieuwe regeling kunnen we dus gewoon in Tilburg spelen.”

Ook voor het trainen zou het een enorme vooruitgang betekenen. ,,Vanaf dan kunnen we dus ook weer met de volledige groep trainen in eigen hal, waar dat nu alleen in groepjes van vier mag. Daarom rijden we nu elke woensdag naar een ijshal in Duitsland om wel een goede groepstraining af te kunnen werken. Daar kan dat wel. Dus voor ons is dit echt een enorm positieve ontwikkeling als het dus doorgaat.”

Plan van kabinet

‘Het plan van het kabinet is dat topsporters vanaf 17 december weer in de topsportcompetities kunnen trainen en wedstrijden mogen spelen. Het gaat om een selecte groep van ongeveer 1000 voetballers en 5000 topsporters uit overige sporten’, meldt de site van het ministerie van VWS. Voor het betaald voetbal zal dat vermoedelijk geen verandering betekenen, dat draaide de afgelopen maanden gewoon door en beslaat al zo’n 1000 spelers. Wel mogen hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis plannen gaan maken voor een herstart.