Trappers en aanvaller Van der Schuit uit elkaar: ‘Focus me nu op maatschappelijke carrière’

,,Ik heb besloten mij meer op mijn maatschappelijke carrière te gaan focussen", zegt Van der Schuit in een eerste reactie op de website van zijn club. ,,Duidelijk is dat we Raymond enorm dankbaar zijn", reageert algemeen directeur Ruud van Baast. ,,Voor zijn inzet en zijn prestaties, de afgelopen drieënhalf jaar.”

Van der Schuit kwam in januari 2020 over van Nijmegen Devils. 161 keer kwam de 28-jarige winger in actie voor Tilburg. In deze periode verzamelde hij 72 goals en 89 assists. Afgelopen seizoen was hij met 57 punten in 56 duels na Max Hermens tweede op de topscorerslijst. In december 2022 werd Raymond door de supporters verkozen tot Player of The Month.