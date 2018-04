Trappers én Deggendorf vieren feest

Leuker als Trappers thuis kampioen wordt? 'Nee, want maandag begint het WK'

20 april Veel Trappers-fans hopen stiekem dat er een vijfde wedstrijd nodig is om de Oberliga-kampioen van dit seizoen aan te wijzen. Want die is dan zondag in Tilburg en dan kunnen zij erbij zijn. Theo van Gerwen hoort niet bij die groep.