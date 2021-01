Trappers-erelid Cees Maas (95) overleden

Trappers-erelid Cees Maas is zondag na een kort ziekbed overleden. Hij is 95 jaar geworden. Maas heeft een belangrijke rol gespeeld in de historie van het ijshockey in Tilburg.

Hij was in de jaren zestig en zeventig onder meer als bestuurslid actief binnen zijn club TYSC Trappers. De vereniging was in die periode naast een ijshockey- ook een kunstrijvereniging. Later verrichtte Maas met name achter de schermen allerlei hand- en spandiensten voor Trappers. Voor al zijn inspanningen werd hij benoemd tot erelid en ontving hij de gouden speld van Tilburg Trappers.

Drijvende krachten

Het gezin van Cees Maas is nadrukkelijk verbonden met de ijssport in Tilburg. Zoon Louis en kleinzoon Robbert speelden beiden in het eerste team van Tilburg Trappers. Zijn dochters Annette en Nicole waren jarenlang drijvende krachten binnen de Tilburgse Kunstrij Vereniging (TKV), die inmiddels zelfstandig was geworden.

Trouw

Cees Maas is zijn club altijd trouw gebleven en was tot aan de coronacrisis tijdens het seizoen haast wekelijks op de tribune te vinden bij de thuiswedstrijden van Trappers. Hij was de laatste vertegenwoordiger van het succesvolle bestuur van TYSC Trappers dat mede verantwoordelijk was voor de bloeiperiode van de club in de jaren zestig en zeventig.