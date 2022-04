Trappers-forward Diego Hofland: ‘Onze klappen-uitdelers zijn belangrijk nu’

Interview Technisch directeur René de Hondt: trots op Toekomst­team, tevreden met de hoofdmacht van Trappers

René de Hondt, technisch directeur van Tilburg Trappers, heeft deze week een uiterst goed humeur. Geen wonder, want het eerste team plaatste zich eenvoudig voor de tweede ronde van de play-offs in de Duitse Oberliga en het Toekomstteam is één zege verwijderd van de titel in de eredivisie.

26 maart