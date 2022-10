Trappers-forward Reno de Hondt kijkt uit naar duel met Bruijsten-broers: ‘Ze blijven toch vrienden’

Volle zes punten

Toch is het uitkijken, zegt aanvaller Reno de Hondt. ,,Als wij ons niveau halen, moeten we de volle zes punten uit die twee wedstrijden kunnen halen. Maar we moeten oppassen voor slaapmomentjes.” Tegen Füchse Duisburg kwam Trappers daar afgelopen zondag nog wel mee weg. Na een heel rappe 5-0-voorsprong (binnen 4.35 minuut) lieten de Tilburgers de teugels vieren en werd het uiteindelijk ‘slechts’ 8-4. ,,Daar hebben we nog wel over gesproken deze week”, aldus De Hondt. ,,We hebben vooral te veel weggegeven. Dat je focus wat minder wordt als je zo snel zo ver voorstaat, kan gebeuren. Maar niet in de mate als wij het lieten gebeuren.”