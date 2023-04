Trappers-forward Reno de Hondt: ‘Starbulls is goed, maar we hoeven er niet van te verliezen’

,,Het is nog niet voorbij. Je moet er drie winnen en zij hebben er pas twee gewonnen”, was door het hoofd van De Hondt gegaan toen hij onder de douche stond na de thuiswedstrijd. ,,We moeten zaterdagochtend met opgeheven hoofd de bus in stappen. En dan gaan we daar zondag gewoon knallen.”

Dat Starbulls Rosenheim een maatje te groot zou zijn voor Trappers, wil De Hondt niet horen. ,,We hebben vandaag ook weer laten zien dat we met ze kunnen hockeyen. Het is een goed team, maar we hoeven er niet van te verliezen.”

Waarom dat deze vrijdag dan toch gebeurde? ,,Wij scoorden niet uit powerplay en zij deden dat wel. Dat zijn de kleine verschillen tussen winst of verlies in deze serie.” De forward vindt Starbulls niet het beste team dat hij is tegengekomen in acht jaar Oberliga. ,,Dat is Landshut, in het jaar dat we de finale van de play-offs van hen verloren.”

Volledig scherm Reno de Hondt. © Pix4Profs / Jules van Iperen