Trappers-forward Wouter Sars: ‘Ik ben nog vers en kan energie in de ploeg brengen’

Het lijkt een mission impossible voor Trappers: na twee overtime-nederlagen tegen Memmingen Indians moeten de Tilburgse ijshockeyers drie keer op rij winnen, anders is het seizoen voorbij. Eerst maar eens één keer, vanavond in Zuid-Duitsland. Wouter Sars heeft er vertrouwen in.

Zondag namiddag kreeg Trappers nog een forse dreun te verwerken, toen Memmingen ook de tweede ontmoeting in de best-of-five-serie in de kwartfinale van de play-offs met ‘sudden victory’ had beslist in overtime; gisterochtend zaten spelers en stafleden al weer in de bus op weg naar Zuid-Duitsland, waar vanavond om 19.30 uur duel 3 in de serie wacht.

Quote Als we nu in Memmingen winnen, ben ik ervan overtuigd dat we vrijdag in Tilburg ook winnen Wouter Sars

Nóg een nederlaag en het seizoen voor Dave Livingston en zijn mannen is voorbij. Maar de mindset van de Tilburgers is heel anders, vertelt forward Wouter Sars (21). ,,We hebben zondag vrij snel na de wedstrijd de knop al omgedraaid. Twee keer nipt verloren, dan kan het kwartje ook de andere kant op vallen. We moeten zorgen dat dat nu gebeurt. En dan ben ik ervan overtuigd dat we de vierde wedstrijd in Tilburg vrijdag ook winnen. Dan komt het op een beslissingsduel aan en dan zijn wij in het voordeel, want dan zitten wij in een flow.”

Geweldige cijfers

Dat is inderdaad ook een manier om ernaar te kijken. En heel verstandig, vanuit Trappers-oogpunt. En dan maar niet denken aan de geweldige cijfers die Memmingen dit seizoen in eigen hal heeft behaald: in competitie en play-offs leverden de 22 thuiswedstrijden liefst 21 overwinningen op, waarbij er in slechts eentje overtime nodig was: tegen Trappers vrijdag.

Grote ommekeer

Waar Trappers zich aan vast kan houden? Bijvoorbeeld aan de grote ommekeer tegen Herner EV in de play-offs van 2019. Herner won toen de eerste twee duels, maar het lukte Trappers vervolgens om de serie alsnog met 3-2 te winnen. Sars, die toen scoorde, weet dat nog goed. ,,Toen was er dezelfde vastberadenheid als nu. We hebben er echt nog vertrouwen in.”

Meer ijstijd

Sars was de eerste wedstrijden tegen Memmingen de ‘extra’ forward bij Trappers, zeg maar reserve. ,,Ik heb een paar shifts gespeeld. Zo is het nu eenmaal als iedereen fit is.” Maar zondag raakte Bartek Bison geblesseerd en hij moet het duel van vanavond missen. ,,Daardoor schuif ik een plekkie op en ik zal dus meer ijstijd krijgen”, concludeert Sars. ,,Ik heb het voordeel dat ik nog vers ben en extra energie in de ploeg kan brengen. Ik kan bijna niet wachten.”