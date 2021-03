Trappers-fysio: ‘Hart sloeg over toen tweede streepje verscheen na coronatest’

Trappers test spelers en stafleden sinds de ijshockeyers, die uitkomen in de Duitse Oberliga, volgens versoepelde coronaregels weer thuiswedstrijden mogen spelen. ,,Dat was medio december”, adus Van den Bulck. ,,We kregen te maken met protocollen van NOC/NSF en van de Duitse ijshockeybond. Die hebben we natuurlijk goed bestudeerd. Van de een moeten we minstens twee keer per week coronatests afnemen, van de ander twee dagen vóór elke wedstrijd. Dat valt gelukkig prima te combineren”.