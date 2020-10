Trappers gaat bij eerste echte test onderuit op eigen ijs

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben vrijdagavond in eigen hal verloren van Herner EV. Het duel tussen de nummers 1 en 2 van de Oberliga Nord van vorig seizoen eindigde - zonder publiek - in 1-3.

Aan het eind van de eerste periode kwamen de bezoekers - die hun eerste oefenduel in de voorbereiding speelden - op voorsprong; op een moment dat Trappers net weer compleet was na een straf schoot Noah Bruns de 0-1 achter Ian Meierdres. Toch gingen de ploegen met een gelijkspel de eerste pauze in, omdat Ties van Soest met nog 38 tellen op de klok van de eerste periode voor de 1-1 zorgde, op aangeven van Diego Hofland en Kilian van Gorp.

Powerplay

Waar Trappers tijdens z'n eerste drie powerplays niet wist te scoren, daar lukte dat Herner wel bij de derde poging in overtal. Verdediger Michel Ackers haalde de trekker over in de 25ste minuut: 1-2. Herner-goalie Björn Linda liet vervolgens met een aantal goede saves zien dat hij het keepen nog niet verleerd is. Waarna Nico Kolb er aan het eind van de tweede periode na een fraaie solo 1-3 van maakte.

Verwoede pogingen

In de derde periode - waarin Ruud Leeuwesteijn het doel verdedigde in plaats van Ian Meierdres - deed Trappers nog wel verwoede pogingen om terug te keren in de wedstrijd, maar dat lukte niet. Leeuwesteijn hoefde geen tegentreffer te incasseren, maar dat deed Linda ook niet meer, waardoor 1-3 de eindstand was.

Kassel komt niet

Het duel met Herner was het derde in de voorbereiding van Trappers. De eerste twee oefenwedstrijden werden tegener Krefelder gespeeld. In Duitsland werd het 2-4 voor de Tilburgers, die in eigen hal met 6-1 wonnen. Komende zondag zou de ploeg van Bo Subr aantreden tegen Kassel Huskies, maar de DEL2-formatie meldde zich donderdag af. Er staan nog drie oefenduels op het programma voor Trappers voordat de competitie in de Oberliga op 6 november van start gaat. Die wedstrijden zijn tegen Herner EV (uit, op 23 oktober) en twee keer tegen Diez Limburg (uit, 30 oktober en thuis, 1 november). Mogelijk wordt er nog een extra oefenwedstrijd ingelast.

Tilburg Trappers - Herner EV 1-3 (1-1, 0-2, 0-0). Scoreverloop: 17. Bruns 0-1, 20. Van Soest 1-1, 25. Ackers 1-2 (pp), 37. Kolb 1-3. Strafminuten: 14-10.