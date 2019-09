Trappers gaat keihard onderuit bij Kassel Huskies

Vooral in de eerste periode was het kommer en kwel bij de Tilburgers tegen de nummer 7 van de DEL2 van afgelopen seizoen. De ene na de andere Duitse aanval rolde richting het doel van Ian Meierdres, die er met een paar fraaie saves voor zorgde dat de schade na 20 minuten ‘beperkt’ bleef tot 4-0 voor de thuisploeg. Na de 2-0 in de tiende minuut vroeg Subr een time-out aan, maar die sorteerde niet het gewenste effect. Niet veel later lag de puck binnen één minuut twee keer achter Meierdres: 4-0.

Storm geluwd

In de tweede periode kwam Trappers feller uit de startblokken en kreeg het ook een paar scoringskansen: Mitch en Kevin Bruijsten stuitten in kansrijke situatie echter op goalie Gerald Kuhn. Huskies wist in deze periode twee keer te scoren: 6-0. In de derde periode was de storm enigszins geluwd en bleven de Tilburgers knokken om de teller van de tegenstander niet hoger te laten oplopen.

Werk aan de winkel dus voor Trappers. Dat een extra oefenduel is ingelast in de voorbereiding, kan geen kwaad. Op donderdag 19 september komt Eisbären Regensburg op bezoek in Tilburg.