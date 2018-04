LIVE: Trappers gaat tegen Deggendorfer SC voor drie op een rij

Saskia van Hintum nieuwe assistent trainster nationale vrouwen volleybalploeg Duitsland

19:03 Saskia van Hintum uit Den Dungen is per direct benoemd tot assistent trainster van het nationaal vrouwen volleybalteam van Duitsland. Ze gaat bondscoach Felix Koslowskis assisteren op weg naar het wereldkampioenschap in Japan. Daar hoopt Duitsland een ticket voor de Olympische Spelen 2020 te veroveren.