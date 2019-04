Trappers geeft het bijna weg: ‘Niemand mag denken dat wij het zaterdag wel even afmaken’

Het mooie aan sport is dat weinig voorspelbaar is. Zie Ajax in de Champions League. Zie ook Trappers gisteravond in Herne. De Tilburgse ijshockeyers namen in duel vier van de best-of-five een 0-4 voorsprong in de Hannibal Arena en moesten alleen nog de derde periode zien door te komen. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Een tegentreffer, ach. Maar twee binnen een minuut en dat vroeg in de periode, dat kwam aan in het Trappers-kamp. Plots was de helft van de riante voorsprong verdampt: 2-4.