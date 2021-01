Trappers geeft ruime voorsprong weg, maar wint in overtime van Leipzig

Na het doelpuntenbal in Krefeld (9-1) drukte Trappers ook tegen IceFighters Leipzig het gaspedaal vanaf de eerste seconde in. Zo snel vrijdagavond (na dertien tellen) scoorde de thuisploeg niet. Maar in de achtste minuut was het raak via Diego Hofland. Vier minuten later maakte Danny Stempher zijn eerste treffer sinds begin december, waarna Raymond van der Schuit voor de 3-0 zorgde.

Niets aan de hand voor Trappers, zo leek het. Maar de dominantie van de eerste periode kon de thuisploeg geen vervolg geven. In de tweede periode zorgde Leon Lilik voor de 3-1. Maar écht doordrukken lukte de nummer vijf van de Oberliga Nord ook niet. IceFFighters sloop langzaam dichterbij alsof het wachtte tot het juiste moment om de prooi bij de strot te grijpen.

In de derde periode maakte Michal Velecky de aansluitingstreffer in powerplay. Om de haverklap zat een speler van Trappers op de strafbank – al dan niet gemakkelijk gegeven. De bezoekers roken dat er iets te halen viel in Tilburg en kwamen vier minuten voor tijd langszij via Marvin Miethke. De prooi was bij de strot gegrepen. Maar Trappers rukte zich los.

Overtime

Diezelfde Miethke kreeg twee minuten voor tijd vijf minuten straf en een game misconduct voor het wegtrekken van de schaatsen. Die straf zinde de IceFighters-coach Sven Gerike. Hij bleef de scheidsrechters uitfoeteren en dat gedrag kwam hem ook op een game misconduct te staan. De vlam sloeg in de pan, opstootjes volgden elkaar om.

Ondanks het mannetje meer slaagde Trappers er niet in om in de reguliere speeltijd te scoren. Overtime dus. Met nog 26 seconden op de klok haalde Giovanni Vogelaar, terwijl Leipzig enkele tellen daarvoor tegen een straf aanliep, de trekker over en besliste hij het duel: 4-3.

Scoreverloop: 8. Hofland 1-0, 13. Stempher 2-0, 17. Van der Schuit 3-0, 26. Lilik 3-1, 44. Velecky (pp) 3-2, 56. Miethke 3-3, 65. Vogelaar (pp) 4-3.