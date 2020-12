Trappers-goalie Ian Meierdres (31): stoppen of doorgaan?

Met ingehouden vreugde begroetten de spelers van Tilburg Trappers donderdag het bericht dat de wedstrijd van vrijdagavond was geschrapt. De aanleiding was niet leuk - er was een coronageval bij tegenstander Hammer Eisbären - maar een tripje minder naar Duitsland kwam als geroepen. Vanwege de coronaregels spelen de Tilburgse ijshockeyers alleen wedstrijden in Duitsland en elke woensdag gaan ze ook voor een normale groepstraining de grens over. Al die busreizen gaan ook de ervaren goalie Ian Meierdres niet in de koude kleren zitten. ,,En niet alleen dat. Door corona is er zoveel anders dan normaal. We zitten niet meer met z’n allen in één kleedkamer, als we in Tilburg trainen mag dat in groepjes van maximaal vier spelers... Dat is niet ideaal”.