Trappers-goalie Meierdres over knappe saves: 'Daar sta ik voor'

Trappers-goalie Ian Meierdres kreeg vrijdagavond in de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Hannover Scorpions niet veel te doen, maar het was maar goed dat hij scherp was.

Toen de Tilburgers met 2-1 voor stonden, produceerde de keeper twee fantastische reddingen. Zo voorkwam hij dat Scorpions terug in de wedstrijd kwam, die Trappers in de slotfase pas op slot kon gooien (4-1). ,,Was het 2-2 geworden, dan hadden zij het momentum gehad", aldus Meierdres, die eerst voorkwam dat de bezoekers via een break-away scoorden en vervolgens een prachtige glove-save in petto had. ,,Daar sta ik voor, hè", baggatelliseerde de goalie zijn inbreng. ,,Maar het is niet makkelijk om in zo'n wedstrijd waarin je zo weinig te doen krijgt je focus te houden."

Lees ook IJzersterk Tilburg Trappers zet Hannover Scorpions aan de kant Lees meer

35-15

Trappers schoot 35 keer op het doel van Scorpions-keeper Björn Linda, de Duitsers bestookten het doeltje van Meierdres slechts 15 keer. ,,Sommige ploegen schieten vanuit alle hoeken op doel, maar Scorpions wacht pas tot er echt een kans is. Dat aantal schoten wil dus niet zo heel veel zeggen. Ja, dat je als goalie scherp moet blijven", aldus Meierdres.

Intimiderend

Trappers nam door de zege een 2-1 voorsprong in de best-of-five-serie in de halve finale van de play-offs. Zondag om 17.00 uur wacht duel 4 in Hannover, maar dit seizoen wisten de Tilburgers nog niet te winnen op bezoek bij Scorpions. ,,Het zou mooi zijn als ons dat nu wel lukt en we zo een einde aan de serie kunnen maken", stelt de Trappers-goalie. ,,We willen ook graag onze gram halen op wat er in het eerste uitduel daar gebeurde woensdag." Het zit de Tilburgers niet zozeer dwars dat ze toen in Hannover verloren (na shoot-outs), maar de supporters van Scorpions waren wel erg fel. ,,Fanatiek is op zich niet erg, maar dit was gewoon intimiderend", vond Meierdres. ,,Ik denk dat wij er nog redelijk goed mee om zijn gegaan. En dat moeten we nu weer doen. Ons niet laten provoceren."

Deggendorfer SC

In de andere halve finale heeft Deggendorfer SC een 2-1 voorsprong in wedstrijden genomen tegen Selber Wölfe. De nummers 1 van de Oberliga Nord (Trappers) en Süd (Deggendorf) liggen dus op koers voor een finaleplek. ,,Dat zou een mooie finale zijn, ja", vindt Meierdres. ,,Maar eerst definitief afrekenen met Scorpions. Het blijft een gevaarlijk ploegje. Aan de andere kant: als wij doen wat we kunnen en iets zorgvuldiger omgaan met onze kansen, dan mogen we deze serie nooit verliezen."