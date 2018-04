Trappers grote favoriet in beslissend duel met Scorpions

Necrologie 'Mister Tachos' Hans van Mierlo overleden: 'Man van weinig woorden, maar daden'

12:30 Afgelopen zaterdag is Hans van Mierlo overleden aan een hartstilstand. De Waalwijker was de drijvende kracht achter het topsporthandbal bij Tachos. Als sponsor – van Mierlo had een autoschadebedrijf – en voorvechter voor zijn club heeft hij ervoor gezorgd dat Brabant op het hoogste handbalniveau op de kaart werd gezet. Hij is 77 jaar geworden.