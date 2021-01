Trappers haalt na twee nederlagen hard uit in Krefeld: 1-9

Trappers en Scorpions - bepaald geen vrienden - clashen vanavond in Tilburg

5 januari Vanavond nemen de nummers 2 en 1 in de Oberliga Nord, Tilburg Trappers en Hannover Scorpions het tegen elkaar op in Tilburg. De twee eerdere ontmoetingen dit seizoeni in Hannover eindigden in zeges voor de thusiploeg: 3-1 en 2-0. Er is Trappers veel aan gelegen om dat recht te zetten. De twee clubs zijn namelijk bepaald geen vrienden van elkaar.