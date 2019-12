Trappers hard onderuit in topper tegen Herner EV

De derde periode was pas 36 seconden op weg toen Trappers op gelijke hoogte kwam door een treffer van Mickey Bastings: 2-2. Was het er op of er over voor de Tilburgers? Nee. In de 48ste minuut kwam Herner weer op voorsprong Dennis Palka er 3-2 van maakte. De powerplaygoal van opnieuw Palke in de 54ste minuut was de genadeklap voor Trappers. In de laatste twee minuten, toen Trappers alles op alles zette om nog terug te keren in de wedstrijd, scoorde de thuisploeg nog liefst drie keer, door Liesegang, Dominik Pikor en Max Herz: 7-2.