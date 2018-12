Trappers heeft allerminst winterstop; 6 duels in 12 dagen

De ploeg van coach Bo Subr , koploper in de derde competitie van Duitsland, speelt op Tweede Kerstdag een uitwedstrijd bij Moskitos Essen. Twee dagen later (28 december) volgt een thuiswedstrijd tegen Herner EV. En zelfs dat is nog niet de laatste keer dat Trappers in actie komt in 2018. Want op 30 december wacht nog een uitbeurt bij Preussen Berlin.