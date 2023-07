Trappers heeft beet en heeft nieuwe assistent-trainer binnen: Dennis ten Bokkel voegt zich bij technische staf

,,We hadden Dennis al een tijdje in het vizier", zegt René de Hondt, technisch manager van Trappers, op de eigen website over de komst van Ten Bokkel. ,,Met meer dan 630 wedstrijden in het eerste op zijn naam heeft hij een goed gevulde rugzak met ijshockeyervaring. Ook heeft hij in de jeugd en bij het toekomstteam bewezen een uitstekende trainer te zijn. Dennis is gedreven, bevlogen en ambitieus. We zien in hem een belangrijke toevoeging in de technische staf.”