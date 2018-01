Trappers heeft de smaak weer te pakken

Goede dag voor Van Lieshout en Slaats in Africa Race

5 januari Dat de Toyota van Gerard van Lieshout vrijdag eerder in het bivak was dan de assistentietruck was voor navigator Guido Slaats uit Volkel een goed teken. Het was voor de navigator van de coureur uit Zeeland in elk geval de bevestiging dat het in de vierde etappe van de Africa Eco Race heel aardig was gegaan. Over de rit van 500 kilometer had het T4F-duo 7 uur en 17 minuten gedaan.