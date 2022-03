Trappers heeft geluk met eerste opponent in play-offs: ‘slechts’ 545, geen 794 kilometer rijden

Dat geldt als een meevaller voor Trappers, want het bleef tot het laatst spannend of de eerste opponent Hochstädter of Riessersee zou worden. Een ritje naar Höchstadt an der Alsch (bij Nürnberg) behelst 545 kilometer, naar Riessersee zou dat 794 kilometer zijn geweest. Enkele reis wel te verstaan.

Thuisvoordeel

Trappers begint de play-offs (die 16 deelnemers telt; acht uit Nord en acht uit Süd) op vrijdag 18 maart met een thuiswedstrijd tegen Hochstädter. Het tweede duel van deze best-of-five is twee dagen later in Zuid-Duitsland, duel drie volgt dinsdag 22 maart weer in Tilburg. Indien de serie dan nog niet is beslist, volgt mogelijk nog een vierde wedstrijd in Hochstadt op vrijdag 25 maart en eventueel ook nog een thuiswedstrijd op zondag 27 maart.

Afwachten

Overigens bestaat nog altijd de mogelijkheid dat Trappers vrijdag en/of zondag nog in actie moet komen in de reguliere competitie van de Oberliga Nord. De Tilburgers moeten afwachten of er een afmelding vanwege corona komt. De opponent van de afmelder zou dan tegenstander van Trappers worden als die teams tenminste nog niet vier keer tegen elkaar gespeeld hebben dit seizoen.

Meest waarschijnlijke optie is dat de ploeg van Dave Livingston zondag nog op bezoek gaat bij Hannover Indians. Voor de eindklassering van Trappers maakt de uitkomst van dat duel geen verschil meer.

Papieren nederlaag

Overigens heeft de Duitse ijshockeybond DEB besloten dat de door Trappers afgezegde uitwedstrijd bij Hannover Scorpions afgelopen zondag, een ‘papieren’ 5-0 is geworden. Hoewel de Tilburgers kampten met coronagevallen en blessures, ond de DEB de onderbouwing van de afmelding onvoldoende.

Volledig scherm Raymond van der Schuit (midden, 55) heeft gescoord voor Trappers tegen Black Dragons Erfurt. © Pix4Profs / Jules van Iperen