Trappers heeft halve wedstrijd nodig om ritme te vinden en slaat dan keihard toe in play-offs

Trappers had voorafgaand aan deze wedstrijd twee weken stilgelegen vanwege positieve coronatesten in de selectie, Black Dragons had recent juist veel wedstrijden gespeeld. Dat laatste bleek de betere voorbereiding, want de bezoekers kwamen prima uit de startblokken. En bij Trappers zat het niet mee. In de zesde minuut kwakte Reno de Hondt ongelukkig op het ijs na een botsing; de forward moest onder begeleiding naar de kant.

Snelle achterstand Trappers

Het spel golfde snel op en neer en het was Black Dragons dat het eerst wist te scoren. In de dertiende minuut prikte Thomas Schmid de puck achter Trappers-goalie Ian Meierdres. In het restant van de eerste periode probeerde de thuisploeg de schade al te herstellen, maar dat lukte niet. Aan het eind van de periode keerde De Hondt terug, maar wel in een ander - niet bebloed - shirt met een ander rugnummer (89 ipv 77).

Ook halverwege de tweede periode was de stand nog altijd 0-1. Zou er dan een daverende verrassing gaan plaatsvinden deze vrijdagavond in Tilburg? Diego Hofland had daar duidelijk geen zin in. Met twee treffers in een tijdsbestek van vijf minuten (de eerste in powerplay) draaide hij de achterstand om in een voorsprong: 2-1. Kort voor het einde van de periode diende ook Jordy Verkiel de bezoekers nog een klap toe: 3-1.

Jeugdlijntje

Zou Black Dragons in de derde periode nog terug in de wedstrijd kunnen komen? Het antwoord volgde vrij snel: nee. Want het ‘jeugdlijntje’ van Trappers zorgde in de 44ste minuut voor de 4-1. In het restant van de wedstrijd liepen de Tilburgers toch nog wat schade op. Jonne de Bonth moest vanwege een ‘late hit’ met een Game Misconduct voortijdig naar de kleedkamer.

De forward van Trappers is daardoor ook automatisch geschorst voor duel 2 in deze ‘best-of-three’, zondag in Erfurt. Weet Trappers daar te winnen, dan is de serie ten einde en gaan de Tilburgers door naar de halve finales van de play-offs in de Oberliga Nord. Trekt Black Dragons zondag de stand gelijk, dan volgt dinsdagavond een beslissingsduel in TIlburg.

In de absolute slotfase bepaalden Diego Hofland (shorthanded), Giovanni Vogelaar (in powerplay) en Raymond van der Schuit (dubbele powerplay) de eindstand op 7-1.

Snel op de hoogte zijn van het nieuws rondom Trappers? Volg ook onze facebookpagina!