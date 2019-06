Trappers heeft licentie voor volgend seizoen binnen

Handboog­schut­ter Van den Berg strandt in kwartfina­le, Wijler naar finale

14:57 Steve Wijler heeft de finale bereikt bij het handboogschietonderdeel recurve op de Europese Spelen. In Minsk was hij met 7-3 te sterk voor de Spanjaard Pablo Acha. Sjef van den Berg uit Heeswijk-Dinther strandde in de kwartfinales tegen de Moldaviër Dan Olaru.