Trappers heeft nog 7 concurrenten in de titelstrijd

IceFighters Leipzig is ontsnapt aan een zeer vroege uitschakeling. De nummer 3 van de Oberliga Nord keek in de serie met Sonthofen Bulls (nr 6 van Oberliga Süd) tegen een 1-2 achterstand in wedstrijden aan en sleepte er in duel 4 pas na overtime een beslissende wedstrijd uit. Die won de ploeg uit Leipzig maandagavond met 3-1.

Ook Hannover Scorpions, nummer 4 in de Oberliga Nord, had vijf duels nodig om zich te ontdoen van EC Peiting (nr 5 Süd). In wedstrijd 4 had Scorpions nog een enorm pak slaag gekregen (9-1), maar daar herstelde de ploeg zich van in de beslissende vijfde ontmoeting: 3-1.

Saale Bulls Halle exit

Slechts twee clubs wisten hun thuisvoordeel niet te verzilveren. Zeer verrassend ging Saale Bulls Halle, nummer 2 van de Oberliga Nord, met 1-3 onderuit tegen Eisbären Regensburg, de nummer 7 van Süd! Iets minder verrassend was dat Moskitos Essen (nr 5 in Nord) de tweestrijd met EV Landshut (nr 4 Süd) in zijn voordeel wist te beslissen: 3-1.

Eerste ronde play-offs Oberliga (best-of-five):

Tilburg Trappers (nr1 Nord) - Blue Devils Weiden (nr8 Süd): 3-0.

Uitslagen: 5-2, 6-1, 5-2.

Saale Bulls Halle (nr2 Nord) - Eisbären Regensburg (nr 7 Süd): 1-3.

Uitslagen: 3-1, 1-3, 1-4, 2-8.

IceFighters Leipzig (nr3 Nord) - Sonthofen Bulls (nr6 Süd): 3-2.

Uitslagen: 4-3 n.o.t., 3-4, 2-5, 5-4 n.o.t., 3-1.

Hannover Scorpions (nr4 Nord) - EC Peiting (nr5 Süd): 3-2.

Uitslagen: 2-3, 6-2, 4-2, 1-9, 3-1.

Deggendorfer SC (nr1 Süd) - Herner EV (nr 8 Nord): 3-0.

Uitslagen: 2-0, 3-0, 7-0.

Starbulls Rosenheim (nr2 Süd) - Hannover Indians (nr 7 Nord): 3-1.

Uitslagen: 3-0, 2-4, 5-1, 3-2 n.o.t.

Selber Wölfe (nr 3 Süd) - Füchse Duisburg (nr 6 Nord) : 3-0.

Uitslagen: 7-6, 4-3 n.o.t., 6-1.

EV Landshut (nr 4 Süd) - Moskitos Essen (nr 5 Nord): 1-3.

Uitslagen: 2-3 n.o.t., 3-6, 7-0, 1-2.

Tweede ronde play-offs Oberliga (kwartfinales, best-of-five).

Tilburg Trappers - Eisbären Regensburg

IceFighters Leipzig - Selber Wölfe

Deggendorfer SC - Moskitos Essen

Starbulls Rosenheim - Hannover Scorpions

Speeldata: woensdag 21 maart, vrijdag 23 maart, zondag 25 maart en indien nodig dinsdag 27 maart en donderdag 29 maart.