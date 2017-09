Trappers heeft overtime nodig tegen Herner EV

De Duitsers - kampioen van de reguliere competitie in de Oberliga Nord vorig seizoen - profiteerden in powerplay: 0-1. En rap in de tweede periode werd het ook nog 0-2. Dat was het sein voor Trappers om er in de weer goed gevulde Tilburgse ijshal een schepje bovenop te doen. Maar het duurde tot de 33ste minuut (goalie Ian Meierdres was inmiddels vervangen door Ruud Leeuwesteijn) tot de ploeg van coach Bu Subr wat terug kon doen. Na de 1-2 van Mickey Bastings ging het snel. Een minuut later maakte Reno de Hondt er in powerplay 2-2 van, maar weer een minuut later stond Herner EV weer op voorsprong: 2-3. In de laatste minuut van periode 2 kwam Trappers via een treffer van Danny Stempher opnieuw langszij: 3-3.