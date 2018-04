Trappers-held breekt enkel bij Oranje

Nu loopt de verdediger met zijn rechterbeen in het gips. ,,In de derde periode van de wedstrijd tegen IJsland heb ik een breuk in mijn enkel opgelopen", vertelt de onfortuinlijke Collier voor aanvang van de wedstrijd van het Nederlands team tegen Servië op het WK voor D-landen in Tilburg.

Uiteraard zal Collier niet meer in actie komen dit WK. ,,Ik verwacht vier à vijf weken in het gips te moeten blijven. Het is een mooie breuk, dus het herstel kan weleens meevallen", schat hij in. ,,Hier zat ik niet op te wachten, maar het is niet anders."