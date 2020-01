Trappers herstelt zich in Essen van zwakke start

Wat er tijdens de eerste pauze is gezegd in de kleedkamer van de Tilburgers is niet bekend, maar het had effect. Al na 13 tellen in de tweede periode kwam de ‘Anschlusstreffer’ van Jordy Verkiel: 2-1. Met het uitlokken van wat vechtpartijtjes probeerde de thuisploeg het ritme van Trappers te breken, maar Moskitos kreeg het deksel op de neus. Via doelpunten van Bartek Bison, Mitch Bruijsten (in powerplay) en Jonne de Bonth stond het plots 2-4. Maar het was nog niet gedaan. Aan het eind van de tweede periode moest Ian Meierdres toch nog een keer vissen: 3-4.