Trappers hoopt nog altijd op succesvolle lobby voor uitzonderingspositie

Nieuwe Trap­pers-spe­ler Ties van Soest: ‘Niet schrikken van deze nederlaag’

10 oktober Trappers-aanvaller Ties van Soest vindt dat we niet moeten schrikken van de 1-3 oefennederlaag van zijn ploeg tegen Herner EV vrijdagavond. ,,Nee, want het is nog vroeg in het seizoen, aldus de ijshockeyer uit Son en Breugel. ,,Het is natuurlijk geen goed resultaat. Er zijn zeker dingen waar we nog aan kunnen werken, zodat we beter worden.”