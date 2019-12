Trappers houdt Moskitos lang in leven, maar wint toch

De 7-2 nederlaag tegen de nieuwe koploper Herner EV lag Trappers kennelijk zwaarder op de maag dan de kerstmaaltijd. Binnen 49 seconden kwamen de Tilburgers al op voorsprong via Jonne de Bonth. Vooral Kevin Bruijsten beleefde een explosieve start. Hij was met twee assists en een eigen treffer bij de eerste drie goals van Trappers betrokken.

Orde op zaken

Die lijn trokken ze in de tweede periode door. De voormalig topper in de Oberliga Nord, die inmiddels afgegleden is naar de tiende plaats, had maar vier minuten nodig om op gelijke hoogte te komen. Voor coach Bo Subr was dat aanleiding om via een time-out orde op zaken te stellen.