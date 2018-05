Trappers-icoon Joe Simons: 'Mijn oor hing er half af'

,,Nu ben ik dan ook overgestapt naar de 70+-categorie. Slapshots en bodychecks zijn verboden en de stick mag niet boven de heup komen." De topscorer aller tijden van Trappers (743 doelpunten) is altijd blijven ijshockeyen nadat zijn loopbaan er op zat, maar hij raakte vervolgens verknocht aan de golfsport. ,,Elke keer als ik naar Nederland kom, neem ik mijn golfset mee", vertelt Simons die in de jaren tachtig met zijn gezin naar Canada emigreerde. ,,Ik speel thuis vier à vijf keer golf per week, dan moet ik het niet laten sloffen als ik in Nederland ben."

Iets nieuws gebouwd

Elke keer als hij weer in Tilburg is, moet hij weer even wennen. ,,Telkens is er wel weer iets nieuws gebouwd. Als ik ergens met de auto naartoe moet, maak ik een dag van tevoren alvast een proefritje om de weg te verkennen."

Hij denkt graag terug aan zijn periode bij Trappers. De zes landstitels op rij vanaf 1970, de vele internationale wedstrijden. Hij liep weinig blessures op. ,,Maar het was wel een paar keer goed raak. Op de open baan in Tilburg speelden we een keer tegen Amsterdam en toen ramde een tegenstander er met zijn stick een keer zo vier tanden uit bij mij. Per ongeluk expres zeg maar. Ik kreeg stifttanden, maar die hielden niet goed. Uiteindelijk heb ik in Canada een heel nieuw gebit laten maken."

Over oor geschaatst

Hij praat er over alsof het weinig voorstelt. Ook over het 'akkefietje' in Den Bosch. ,,In die tijd waren helmen nog niet verplicht en die droeg ik dan ook niet. Ik kwam een keer ten val en toen schaatste een speler van Den Bosch vol over mijn oor; dat hing er half af. Het is er weer aangenaaid en met een dik verband om mijn hoofd ben ik weer gaan ijshockeyen niet lang daarna."