Trappers-icoon Van Roemburg overleden: ‘Schijnbewegingen, korte passes, vlugge acties… Zo deden de Russen dat ook altijd’

Samen met zijn maten Cas van den Broek, Louis Maas en Johan van de Ven vormde hij al sinds hun jeugdjaren bij Trappers ‘De vier musketiers’. ,,We haalden allemaal het eerste team, kregen alle vier verkering bij het uitgaan in De Meulen”, vertelt Cas van den Broek. ,,We zagen elkaar ook nu nog geregeld, gingen ook samen met onze vrouwen elk jaar een weekendje weg. En we speelden nog altijd samen ijshockey bij de The Early Birds. Al was Frank dit jaar nog niet geweest omdat hij bang was om besmet te raken met het coronavirus. Maar dat is dus toch gebeurd helaas.”