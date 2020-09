Trappers in onwerkelijke ambiance naar thuiszege op EV Krefeld 81

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben ook hun tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding in winst omgezet. EV Krefeld 81 werd met een 6-1 nederlaag naar huis gestuurd vrijdagavond.

Vorige week stonden beide ploegen in Krefeld tegenover elkaar. Toen was de eindstand 2-4 in Tilburgs voordeel. Het duel vond gisteravond plaats in een grotendeels lege ijshal Stappegoor. Een onwerkelijke ambiance, want normaal loopt de ijshal zelfs voor oefenpotjes toch (vrijwel) vol. Vanwege het coronavirus zou dat nu sowieso niet kunnen, maar er mochten toch meer mensen binnen dan de paar honderd die er nu waren. Klaarblijkelijk hebben de meeste seizoenkaarthouders er voor gekozen om een andere wedstrijd in de voorbereiding te bezoeken. Ze moesten er één van de (vooralsnog) drie uitzoeken.

Goaliewissel

Trappers, zonder de geblesseerde Boet van Gestel en Danny Stempher maar met de herstelde Mickey Bastings, kwam al snel op een 2-0 voorsprong door treffers van Reno de Hondt en Kevin Bruijsten. Daarna stokte de productie. Na twee periodes was het pas 3-1 in het voordeel van de nummer 1 van de Oberliga Nord van vorig seizoen tegen de hekkensluiter. Jonne de Bonth had er eerst 3-0 van gemaakt voordat goalie Ian Meierdres (die halverwege het duel Ruud Leeuwesteijn had vervangen) een keer moest vissen: 3-1.

Hattrick

In de eerste minuut van de derde periode maakte Reno de Hondt er 4-1 van, zodat de overwinning wel binnen was voor de Tilburgers. De vraag was alleen nog met welke cijfers. De Hondt vervolmaakte zijn hattrick in de 49ste minuut door de 5-1 binnen te schieten, opnieuw op aangeven van Mickey Bastings en Raymond van der Schuit. In de slotfase bepaalde Mickey Bastings de eindstand op 6-1.

Tilburg Trappers - EV Krefeld 81 x-x (2-0, 1-1, x-x). Scoreverloop: 5. De Hondt 1-0, 13. Bruijsten 2-0, 27. De Bonth 3-0, 36. Kiedewicz 3-1, 41. De Hondt 4-1, 49, De Hondt 5-1, 58. Bastings 6-1. Strafminuten: 8-4.