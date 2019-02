Trappers in play-offs eerst naar Lindau of Höchstadt

NK Indooratletiek Van Gool en Van Riel snellen naar goud

17 februari Sprinter Joris van Gool (20) uit Rijen en middenlangeafstandsloper Robin van Riel (18) uit Tilburg leven als atleten in een snelle wereld. Op de NK indoor in Apeldoorn maakte wat dat betreft vooral Van Gool indruk. De Spiridon-atleet zette in de finale zijn favorietenrol om in een voor Nederlandse begrippen wereldtijd van 6.63 seconden.