Trappers: info-avond na klachten over nieuwe boarding en net

Tijdens de bijeenkomst, die om 19.15 uur begint in de lounge van ijshal op Stappegoor, wordt naar verwachting een verbeterplan gepresenteerd. In het perbericht ter aankondiging van de bijeenkomst stelt Trappers het volgende: ‘We zijn direct met de gemeente, de verhuurder van de ijshal, in gesprek gegaan over alle opmerkingen en reacties die we hebben ontvangen om het een en ander zo snel mogelijk op te kunnen lossen. Tot nu toe was er echter nog niets te melden over eventuele ontwikkelingen met betrekking tot het oplossen van de genoemde problemen. Dit is nu gelukkig wel het geval.’